Москалькова назвала препятствие для выдачи Сенцова Украине

Решение вопроса о выдаче Украине осужденного в России режиссера Олега Сенцова затруднено из-за его двойного гражданства, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Сложность в ситуации с выдачей Сенцова в том, что у него двойное гражданство – российское и украинское. «И вопрос по передаче... передача с целью отбывать наказание в другой стране невозможна в отношении этих граждан», – сказала Москалькова, передает РИА «Новости».

По ее словам, ни одна из сторон не хочет передавать лиц с двойным гражданством. «Этот вопрос нерешаем, пока не появится специальное соглашение, определяющее неопределенный статус этих людей», – пояснила она.

Напомним, Сенцов сам не просил российского гражданства, он получил его автоматически по закону «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города Федерального значения Севастополя».

УФСИН опровергла предположения украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что Сенцова насильно кормят. В ведомстве отметили, что осужденному проводится поддерживающая терапия, а его состояние здоровья – удовлетворительное.

В среду стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рекомендовал осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову закончить голодовку.

Сенцов, осужденный за подготовку терактов в Крыму, 14 мая объявил голодовку, потребовав освобождения 64 «украинских политзаключенных в России». Позже он согласился на поддерживающую терапию.