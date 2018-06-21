Китай призвал США изменить свои привычки

«Метод дубинки», который привыкли использовать Соединенные Штаты, бесполезен в переговорах с Китаем, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

По словам китайского чиновника, «подобное иррациональное поведение не может решить проблемы», передает РИА «Новости».

«Китай вынужден принять жесткие ответные меры», – добавил Гао Фэн.

Представитель министерства коммерции КНР выразил глубокое сожаление тем фактом, что США оказались непоследовательны в своей позиции и вновь решили инициировать торговую войну.

Ранее Китай призвал США вернуться на путь разума, отметив, что не боится торговой войны.

Напомним, в мае Соединенные Штаты развязали торговую войну с Китаем, потребовав от Пекина сократить дефицит торговли на 200 млрд долларов с нынешних 335.