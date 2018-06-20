Тимошенко предложила новое название должности руководителя Украины

Лидер партии «Батькивщина» и депутат Верховной рады Юлия Тимошенко заявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины, а в случае победы пообещала изменить форму власти в стране.

«Да, я буду баллотироваться на пост президента», – сказала Тимошенко в ходе видеоконференции в Facebook, передает ТАСС.

Она считает, что одержит победу. «Сразу же после победы я проведу референдум по изменению формы правления в стране», – отметила она.

«Возможно, я буду последним президентом, которого вы выбираете, но потом сможете всенародно избирать канцлера. Вы сможете выбирать свою власть, и это будет совсем новая эпоха развития страны. Я так это вижу», – пояснила она.

Очередные выборы президента Украины должны состояться весной 2019 года.

В мае данные социологического опроса показали, что за последние пять лет рейтинг президента Украины Петра Порошенко упал до рекордно низкого уровня.

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) провел исследование, согласно которому в рейтинге претендентов на пост президента Украины первое место заняла Юлия Тимошенко. Отметим, что Тимошенко неизменно лидирует в подобных опросах уже давно – однако редко набирает хотя бы 20% голосов.