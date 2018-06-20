Силуанов назвал размер индексации пенсий в ближайшие два года

Минфин ожидает инфляцию в 2018 году порядка 3%, а в 2019 году – около 4-4,5%, именно на столько и будут проиндексированы пенсии, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«В этом году мы ожидаем инфляцию около 3%, в следующем году инфляция составит около 4-4,5%. Учитывая, что мы с вами индексируем пенсии по инфляции предыдущего года, то, соответственно, рост индексации будет более чем в два раза по сравнению с ожидаемой пенсией текущего года», – передает РИА «Новости» слова Силуанова, выступившего в Совете Федерации.

По его словам, повышение пенсионного возраста даст прибавку в пенсиях действующим пенсионерам около 1 тыс. рублей в месяц.

Силуанов отметил также, что власти России вместе с пакетом пенсионных предложений намерены принять конвенцию Международной организации труда, в которой указывается на необходимость достижения уровня пенсий примерно 40% от уровня заработных плат.

«Будем обеспечивать достижения этого показателя», – сказал он.

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.