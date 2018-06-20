Взрыв в лондонской подземке списали на короткое замыкание

Причиной взрыва, произошедшего во вторник на станции лондонского метрополитена Southgate, скорее всего, стало короткое замыкание некоего аккумулятора, утверждает Скотленд-Ярд.

Правоохранительные органы Британии заверили, что версия теракта «не рассматривается», передает ТАСС.

«Место происшествия исследуется специалистами. На данный момент представляется, что причиной взрыва стало короткое замыкание аккумулятора», – говорится в заявлении британской полиции.

Напомним, во вторник около 19.03 по местному времени (21.03 мск) на станции лондонского метрополитена Southgate, расположенной на линии «Пикадилли» на севере британской столицы, произошел взрыв. Перед этим Скотленд-Ярд сообщал об обнаружении на этой станции подозрительного предмета.

Британская транспортная полиция сообщила, что «на месте происшествия была оказана помощь небольшому числу людей». Станция метро Southgate закрыта для пассажиров.