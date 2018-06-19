В лондонской подземке произошел взрыв, есть раненые

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20 июня, среда  |  Последнее обновление — 01:00  |  vz.ru
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Почему Россия скидывает американские облигации

России разонравились гособлигации СШАФото: US Department of the Treasury
Центробанк России совершил поистине беспрецедентный шаг. «Такого резкого снижения вложений в гособлигации США не было за все время наших вложений», – говорят аналитики. Одни эксперты утверждают, что подобный шаг стал прямым политическим ответом Москвы на введенные Вашингтоном санкции. Однако есть и другая, гораздо более прагматичная и выгодная для нашей страны версия. Подробности...
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Почему Путин предпочел Лукашенко футболу

Александр Лукашенко уже посмотрел один матч чемпионата вместе с Путиным и МедведевымФото: Алексей Дружинин//ТАСС
Во вторник вечером в Санкт-Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина. Президент еще утром вторника улетит в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Почему заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии для Владимира Путина важнее принципиального матча? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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Хуситы проиграли важный бой, но остались «крепким орешком»

Главное преимущество хуситов перед саудовцами заключается в том, что они воюют у себя домаФото: Fawaz Salman/Reuters
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией со второй попытки взяла штурмом аэропорт в йеменском городе Ходейда. Однако главная цель – одноименный порт на Красном море – пока остается под контролем хуситов. В Эр-Рияде уверены, что взятие порта лишит хуситов иранского оружия. Является ли нынешний успех арабов переломным и возможно ли еще мирное разрешение конфликта? Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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Мир увидел Россию не лубочную, а всамделишную

Эдуард Биров, журналист
Чемпионат мира, сам футбол стали поводом для круглосуточного фестиваля народов мира, который выплеснулся на улицы российских городов. И это из разряда тех эмоций, которые необходимо не только прочувствовать, но и осмыслить. Подробности...
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Почему швейцарский журналист не нашел русских красавиц

Виктория Федотова, журналист
Страшное публичное оскорбление для женщины в России осталось незамеченным. Швейцарский журналист, остановившись на время ЧМ-2018 в Тольятти, пожаловался, что в городе немного красивых женщин. Представляете, как парню обидно? Подробности...
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Станет ли Ким Чен Ын корейским Горбачевым

Дмитрий Родионов, политолог
Знаете, что мне лично напомнила встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына? Встреча между лидерами, которые еще совсем недавно обменивались оскорблениями и обещаниями «огня и ярости». Она напомнила мне эпоху перестройки в СССР. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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          В лондонской подземке произошел взрыв, есть раненые

          19 июня 2018, 23:15

          Текст: Антон Никитин

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          На станции лондонского метрополитена Southgate, расположенной на линии «Пикадилли» на севере британской столицы, произошел взрыв; есть раненые, сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

          По данным полиции, взрыв произошел около 19.03 по местному времени (21.03 мск) после обнаружения на станции Southgate подозрительного предмета, передает ТАСС.

          Британская транспортная полиция сообщила, что «на месте происшествия была оказана помощь небольшому числу людей».

          Тем временем в Скотленд-Ярде утверждают, что не располагают «данными о каких-либо серьезных ранениях».

          Станция метро Southgate закрыта для пассажиров. Полиция пытается установить причину взрыва.

          Напомним, 15 сентября 2017 года в вагоне лондонской подземки произошел теракт – сработало самодельное устройство, почти 30 человек пострадали. При этом через два дня глава МВД Британии Эмбер Радд объявила о снижении уровня террористической угрозы.

          Через две недели в Лондоне эвакуировали станцию метро из-за «звука взрыва».

          В середине октября в лондонском метро вооруженный ножом человек совершил нападение на пассажиров подземки, в результате один человек погиб, еще двое пострадали.


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