В лондонской подземке произошел взрыв, есть раненые

На станции лондонского метрополитена Southgate, расположенной на линии «Пикадилли» на севере британской столицы, произошел взрыв; есть раненые, сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

По данным полиции, взрыв произошел около 19.03 по местному времени (21.03 мск) после обнаружения на станции Southgate подозрительного предмета, передает ТАСС.

Британская транспортная полиция сообщила, что «на месте происшествия была оказана помощь небольшому числу людей».

Тем временем в Скотленд-Ярде утверждают, что не располагают «данными о каких-либо серьезных ранениях».

Станция метро Southgate закрыта для пассажиров. Полиция пытается установить причину взрыва.

Напомним, 15 сентября 2017 года в вагоне лондонской подземки произошел теракт – сработало самодельное устройство, почти 30 человек пострадали. При этом через два дня глава МВД Британии Эмбер Радд объявила о снижении уровня террористической угрозы.

Через две недели в Лондоне эвакуировали станцию метро из-за «звука взрыва».

В середине октября в лондонском метро вооруженный ножом человек совершил нападение на пассажиров подземки, в результате один человек погиб, еще двое пострадали.