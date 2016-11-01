Глава СПЧ оценил выход США из Совета ООН по правам человека

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20 июня, среда | Последнее обновление — 13:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Песков рассказал о реакции Путина на победу сборной России над Египтом
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Кого и как затронет повышение НДС
НАТО готовится к битве с Трампом
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
Защитница русских школ Латвии: Нам придется защищать латышских детей
Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии
С российской сборной произошло чудо, и совсем не маленькое
Андрей Бабицкий, журналист
Мы вообще похоронили в сердце своем национальный футбол, усматривая в динамике нашей команды лишь деградацию и развал. Но тем отчаяннее восторг. Здесь есть какая-то неправильность, которую я пытаюсь отыскать. Подробности...
Черчесов не позволил никому «надеть корону»
Дмитрий Пугаченко, журналист
Случился по-настоящему исторический день для российского футбола. Сборная впервые за 32 года на 99% гарантировала себе выход из группы на чемпионате мира. То, что не удавалось Садырину, Романцеву, Капелло, удалось Черчесову. Подробности...
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Мир увидел Россию не лубочную, а всамделишную
Эдуард Биров, журналист
Чемпионат мира, сам футбол стали поводом для круглосуточного фестиваля народов мира, который выплеснулся на улицы российских городов. И это из разряда тех эмоций, которые необходимо не только прочувствовать, но и осмыслить. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018
Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из нихПодробности...
Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия
Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида ГарифуллинаПодробности...
Умер Станислав Говорухин
Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»Подробности...
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