Глава СПЧ оценил выход США из Совета ООН по правам человека

«В прошлом году США заявили, что снова выходят из ЮНЕСКО, которое работает. То же самое будет с Советом по правам человека ООН. Корабль поплывет дальше», – заявил газете ВЗГЛЯД глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов о решении Соединенных Штатов выйти из Совета по правам человека ООН.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов выразил уверенность, что решение США выйти из Совета по правам человека ООН «ровным счетом никак» не отразится на деятельности этой международной структуры.

«В 84-м году США вышли из ЮНЕСКО вместе с Великобританией и Сингапуром. ЮНЕСКО существует по сей день. С тех пор они один раз уже возвращались в ЮНЕСКО, в прошлом году США заявили, что снова выходят из ЮНЕСКО, которое работает. То же самое будет с Советом по правам человека ООН. Корабль поплывет дальше», – сказал Федотов газете ВЗГЛЯД.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне постпред США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео объявили, что Соединенные Штаты официально выходят из СПЧ. При этом Хейли назвала условие, при котором США «будут готовы вновь присоединиться» к совету.

Россия в ответ обвинила США в попытке использовать СПЧ для продвижения своих интересов. Россия, напомним, неоднократно критиковала организацию за конфронтационность.