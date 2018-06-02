В Конгресс США решил баллотироваться сторонник легализации педофилии

В выборах в американский Конгресс будет участвовать 37-летний Натан Ларсон – приверженец идей Адольфа Гитлера, сторонник «белого» расизма, насилия и легализации педофилии.

Ларсон заявляет о желании восстановить «превосходство белой расы» над другими, призывает отменить трудовое законодательство для детей, восстановить патриархат и легализовать ранее замужество, сообщает Usa Today.

В 2009 году Ларсона приговаривали к 16 месяцам тюрьмы за угрозы убить американского президента – им тогда был Барак Обама.

Натан Ларсон также выступает за легализацию наркотических препаратов, отмену ограничений на ношение огнестрельного оружия. Кроме того, он считает, что США должны отказаться от зарубежных военных кампаний.

Он будет баллотироваться на пост делегата в Конгресс США от десятого избирательного округа в штате Виргиния как самовыдвиженец. Этот округ недавно прославился другим кандидатом – Дэном Хелмером, сравнившим Дональда Трампа с бывшим лидером «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном.