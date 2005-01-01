Трампа в США приравняли к бен Ладену

Кандидат от Демократической партии США на выборах в Конгресс Дэн Хелмер заявил, что Дональд Трамп так же угрожает демократии в стране, как и бывший лидер запрещенной в России «Аль-Каиды» Усама бен Ладен, сообщают американские СМИ.

«После теракта 9/11 крупнейшая угроза американской демократии живет в Белом доме. Никто, даже президент, не может быть выше закона», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Usa Today слова Хелмера в предвыборном ролике.

Хелмер баллотируется на пост делегата в Конгресс США от десятого избирательного округа в штате Виргиния. Выборы пройдут 12 июня.

Напомним, в апреле экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что считает Дональда Трампа «морально непригодным» для того, чтобы занимать пост президента Соединенных Штатов.