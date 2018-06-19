МЧС предупредило об идущей на столичный регион грозе

Днем в Московской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщает ГУ МЧС по региону.

«В ближайший час с сохранением днем 19 июня местами в Московской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, порывы ветра 15 м/с», – сообщает управление.

Ранее Росгидромет сообщал о том, что в Москве ожидается жаркая погода, возможен небольшой дождь.