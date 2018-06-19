Дзюба оценил команду Египта

Поддержка болельщиков сборной России вызывает непередаваемые ощущения, заявил форвард российской национальной команды Артем Дзюба. Он рассказал, что предстоят сделать сборной в матче против Египта.

«Не могу сказать, что большинство, но есть такие, кто в нас не верил. Но мне хотелось бы, наоборот, затронуть то, что я видел, как по всей России показывали трансляцию матча с Саудовской Аравией (5:0) и как люди болели, праздновали, переживали и радовались нашим голам. Мурашки прямо, когда вся страна за тебя так болеет, это непередаваемые ощущения», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА слова Дзюбы.

По его словам, матч с саудовцами был важен с точки зрения обретения уверенности.

«Для нас такой результат в матче открытия важен прежде всего с точки зрения уверенности в себе. Было давление, пресс определенный, а сейчас можно немножко раскрепоститься, почувствовать уверенность, но главное – не самоуверенность, потому что она для нас может быть фатальной. Забили много голов – Саудовская Аравия столько не заслуживала, счастливы, что так открыли турнир у себя дома, но сейчас все мысли уже о Египте», – сказал форвард.

Дзюба рассказал также, что команда Египта очень опасно действует на контратаках.

«Очень крепкая команда, хорошо обороняется, компактно действует, мощно выбегает в контратаки. Трезеге – очень быстрый парень слева. Нападающий цеплялся за мячи, крепкая середина поля, там много футболистов из английской премьер-лиги, это показатель, будет очень трудный матч», – отметил нападающий сборной России.

При этом он отметил, что победа над сборной Египта будет ценнее, если нападающий Мохаммед Салах примет участие в матче.

«Мы, футболисты, все едим один хлеб, поэтому не хочу желать Салаху проблем. Пусть играет, если будет готов, тем престижнее и круче будет обыграть Египет. Один человек выделяется, если есть команда. Салах очень крутой, но мы готовимся к противостоянию не с ним одним – там вся команда очень крепкая», – сказал Дзюба.

Между тем отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, бывший нападающий национальной команды, московского «Динамо» и испанского «Спортинга» Дмитрий Черышев заявил, что сборной России по футболу нужно стараться выманивать соперника на свою половину поля и проводить больше контратак в матче против команды Египта.

«Игра будет трудной. Очень тактически грамотная команда, играть против нее всегда непросто, так как большие разрывы у «куперской» линии (Эктор Купер – главный тренер сборной Египта). Это линия атаки и линия обороны с полузащитниками, с хорошим перестроением в обороне, поэтому нужно как можно больше вытягивать соперника на свою половину поля и, естественно, контратаковать», – сказал Черышев.

Нападающий египтян Мохаммед Салах лишь в воскресенье впервые принял участие в тренировке национальной команды в общей группе.

«Салах – хороший игрок, но не лучший. Я думаю, что стопроцентно он выйдет играть, потому что сейчас у египетской команды решается судьба выхода в плей-офф. А блефовать может любой тренер. Так же, как тренер сборной Испании сказал, что Бускетс практически выбыл из чемпионата, но в первом же матче он играл основную роль», – отметил Черышев.

Он также проанализировал возможность появления в стартовом составе сборной России Дениса Черышева, который в первом матче против команды Саудовской Аравии (5:0) вышел на замену в первом тайме и сумел забить два гола.

«Совершенно другой соперник, другие тактические действия, совершенно по-другому наша команда будет играть. Поэтому не могу предположить, выйдет ли он на поле с первых минут. Но если Денис выйдет на поле, он обязательно отдастся игре полностью», – заключил Черышев-старший.