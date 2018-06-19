Дзюба оценил команду Египта

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19 июня, вторник  |  Последнее обновление — 14:47  |  vz.ru
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Почему Россия скидывает американские облигации

России разонравились гособлигации СШАФото: US Department of the Treasury
Центробанк России совершил поистине беспрецедентный шаг. «Такого резкого снижения вложений в гособлигации США не было за все время наших вложений», – говорят аналитики. Одни эксперты утверждают, что подобный шаг стал прямым политическим ответом Москвы на введенные Вашингтоном санкции. Однако есть и другая, гораздо более прагматичная и выгодная для нашей страны версия. Подробности...
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Почему Путин предпочел Лукашенко футболу

Александр Лукашенко уже посмотрел один матч чемпионата вместе с Путиным и МедведевымФото: Алексей Дружинин//ТАСС
Во вторник вечером в Санкт-Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина. Президент еще утром вторника улетит в Минск на встречу с Александром Лукашенко. Почему заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии для Владимира Путина важнее принципиального матча? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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СССР оставил Латвии смертельно опасное напоминание о себе

Если ядерная катастрофа все-таки случится, убытки будут исчисляться сотнями миллионов евроФото: Лисицын Виктор/Фотохроника ТАСС
Ровно 20 лет назад был остановлен атомный реактор в латвийском Саласпилсе. Некогда он был гордостью советской науки, теперь на его месте запустение. Однако это не традиционная история про то, как бездарно разбазарили наследство СССР отделившиеся от него народы. Всё гораздо страшнее: халтура, глупость и нищета латвийской власти грозят теперь Прибалтике экологической катастрофой. Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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Знаете, что мне лично напомнила встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына? Встреча между лидерами, которые еще совсем недавно обменивались оскорблениями и обещаниями «огня и ярости». Она напомнила мне эпоху перестройки в СССР. Подробности...

Зачем киевским властям гей-парад

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Как избежать трагедий с неуправляемыми такси

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          Дзюба оценил команду Египта

          19 июня 2018, 13:01

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Поддержка болельщиков сборной России вызывает непередаваемые ощущения, заявил форвард российской национальной команды Артем Дзюба. Он рассказал, что предстоят сделать сборной в матче против Египта.

          «Не могу сказать, что большинство, но есть такие, кто в нас не верил. Но мне хотелось бы, наоборот, затронуть то, что я видел, как по всей России показывали трансляцию матча с Саудовской Аравией (5:0) и как люди болели, праздновали, переживали и радовались нашим голам. Мурашки прямо, когда вся страна за тебя так болеет, это непередаваемые ощущения», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА слова Дзюбы.

          По его словам, матч с саудовцами был важен с точки зрения обретения уверенности.

          «Для нас такой результат в матче открытия важен прежде всего с точки зрения уверенности в себе. Было давление, пресс определенный, а сейчас можно немножко раскрепоститься, почувствовать уверенность, но главное – не самоуверенность, потому что она для нас может быть фатальной. Забили много голов – Саудовская Аравия столько не заслуживала, счастливы, что так открыли турнир у себя дома, но сейчас все мысли уже о Египте», – сказал форвард.

          Дзюба рассказал также, что команда Египта очень опасно действует на контратаках.

          «Очень крепкая команда, хорошо обороняется, компактно действует, мощно выбегает в контратаки. Трезеге – очень быстрый парень слева. Нападающий цеплялся за мячи, крепкая середина поля, там много футболистов из английской премьер-лиги, это показатель, будет очень трудный матч», – отметил нападающий сборной России.

          При этом он отметил, что победа над сборной Египта будет ценнее, если нападающий Мохаммед Салах примет участие в матче.

          «Мы, футболисты, все едим один хлеб, поэтому не хочу желать Салаху проблем. Пусть играет, если будет готов, тем престижнее и круче будет обыграть Египет. Один человек выделяется, если есть команда. Салах очень крутой, но мы готовимся к противостоянию не с ним одним – там вся команда очень крепкая», – сказал Дзюба.

          Между тем отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, бывший нападающий национальной команды, московского «Динамо» и испанского «Спортинга» Дмитрий Черышев заявил, что сборной России по футболу нужно стараться выманивать соперника на свою половину поля и проводить больше контратак в матче против команды Египта.

          «Игра будет трудной. Очень тактически грамотная команда, играть против нее всегда непросто, так как большие разрывы у «куперской» линии (Эктор Купер – главный тренер сборной Египта). Это линия атаки и линия обороны с полузащитниками, с хорошим перестроением в обороне, поэтому нужно как можно больше вытягивать соперника на свою половину поля и, естественно, контратаковать», – сказал Черышев.

          Нападающий египтян Мохаммед Салах лишь в воскресенье впервые принял участие в тренировке национальной команды в общей группе.

          «Салах – хороший игрок, но не лучший. Я думаю, что стопроцентно он выйдет играть, потому что сейчас у египетской команды решается судьба выхода в плей-офф. А блефовать может любой тренер. Так же, как тренер сборной Испании сказал, что Бускетс практически выбыл из чемпионата, но в первом же матче он играл основную роль», – отметил Черышев.

          Он также проанализировал возможность появления в стартовом составе сборной России Дениса Черышева, который в первом матче против команды Саудовской Аравии (5:0) вышел на замену в первом тайме и сумел забить два гола.

           «Совершенно другой соперник, другие тактические действия, совершенно по-другому наша команда будет играть. Поэтому не могу предположить, выйдет ли он на поле с первых минут. Но если Денис выйдет на поле, он обязательно отдастся игре полностью», – заключил Черышев-старший.


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