Россияне высказались о кредитах и вкладах

Большинство (67%) россиян не считают нынешнее время благоприятным для того, чтобы брать кредиты, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи подсчитали индексы потребительского и кредитного доверия. Оба показателя могут колебаться в пределах от 10 до 90 пунктов – чем выше значение, тем более благоприятным россияне считают нынешнее время для крупных покупок или кредитов соответственно, передает РИА «Новости».

«С начала 2018 года индексы потребительского и кредитного доверия стагнируют, при этом ситуация сегодня выглядит более оптимистично, чем два-три года назад. Майское значение индекса потребительского доверия (41 пункт) выше результатов аналогичных периодов 2015–2016 годов (33–34 п.), однако уступает докризисному показателю июня 2014 года (52 п.)», – передает РИА «Новости» данные опроса.

По данным социологов, 29% респондентов называют нынешний момент благоприятным для крупных приобретений, а 52% настроены в этом вопросе скептически.

«В отношении кредитования настроения россиян сегодня также более позитивны, чем год-два назад: соответствующий индекс составляет 30 пунктов (в мае 2017 года – 26 п., в мае 2016 года – 20 п.)», – говорится в материалах ВЦИОМ.

При этом большинство опрошенных (67%) по-прежнему не считают возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов.

Кроме того, две трети россиян сегодня выступают приверженцами сбережения денег.

«Отношение россиян к банкам с начала 2018 года достаточно стабильно: так, с января по май 2018 года доля респондентов, считающих вариант вклада на счет лучшим вариантом распоряжения свободными средствами, составляет 45–51%, непосредственно в мае – 48%», – говорится в материалах опроса.

Социологи отмечают, что показатели за аналогичный период в 2015–2016 годах были ниже.

Мнение о том, что сейчас лучше забрать деньги из банка, высказали 30% респондентов, причем с начала года эта доля выросла (с 22% в январе).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 29–30 мая среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%. В 2012–2016 годах проводились аналогичные квартирные опросы.