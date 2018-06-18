СБУ заявила о попытке вербовки ФСБ начштаба украинских ВМС

Начальника штаба ВМС Украины Романа Гладкого пытались завербовать российские спецслужбы, пишут украинские СМИ.

Контрразведка СБУ якобы раскрыла схему, по которой российская ФСБ вербовала украинских офицеров, сообщает ТСН. Вербовка велась с помощью микрочипа, через который «российский агент» передавал информацию.

По утверждению украинских контрразведчиков, «окончательной целью» ФСБ должен был стать начальник штаба ВМС Роман Гладкий. Журналисты предположили, что российские спецслужбы могли давить на него, используя недвижимость в Крыму. Сам Гладкий не подтвердил и не опроверг эту информацию.

«Даю слово офицера, что, как только это закончится, я с вами пообщаюсь. Сейчас это только повредит нашему общему делу», – сказал он.

Контрразведчики утверждают, что куратором схемы в ФСБ был сын ветерана службы Павел Воронин (псевдоним Павел Кирсанов), который работает в Крыму. Он завербовал экс-подполковника министерства внутренних дел Украины Александра Жигало. Последний, как пишут журналисты, искал пути, как проникнуть в полицию, СБУ, армию и флот.

Напомним, в апреле министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности начальника штаба, первого заместителя командующего ВМС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого из-за российского гражданства его супруги.