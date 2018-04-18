Начальника штаба ВМС Украины уволили из-за российского гражданства жены

Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности начальника штаба, первого заместителя командующего ВМС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого из-за российского гражданства его супруги.

«Гладкий отстранен на время служебного расследования, предметом которого станут как отдельные финансово-экономические нарушения, так и информация о российском гражданстве супруги офицера Елены», – сообщает «Думская» со ссылкой на источники.

По их словам, после возвращения Крыма в состав России жена Гладкого вместе с детьми продолжала жить на полуострове. Дочь капитана первого ранга занимается плаванием и успешно выступала на соревнованиях за российский ЦСКА.

Временно исполняющим обязанности начальника штаба назначен контр-адмирал Дмитрий Таран. Отмечается, что к нему у Минобороны тоже есть вопросы по его «поведению» во время «крымской весны».