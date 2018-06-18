Принц Гарри поспорил с тестем о Трампе

Британский принц Гарри считает, что президенту США Дональду Трампу нужно дать шанс, заявил в интервью телеканалу ATV его тесть Томас Маркл.

«Во время нашего разговора я жаловался на то, что мне не нравится Дональд Трамп, а он (принц Гарри, – прим. ВЗГЛЯД) сказал: «Дональду Трампу нужно дать шанс», – цитирует Томаса Маркла ТАСС.

Также отец Меган Маркл отметил, что не согласился в этом вопросе со своим зятем. Кроме этого Томас Маркл сообщил, что во время разговора всплыла тема выхода Великобритании из состава ЕС.

«Это была свободная беседа, а не обсуждение какой-либо целенаправленной политики», – отметил Томас Маркл.

На вопрос, поддерживает ли принц Гарри выход Соединенного королевства из ЕС, Маркл предположил, что принц Гарри «открыт к экспериментам».

Эти заявления, несмотря на их мягкие формулировки, вызвали большой интерес британских СМИ, поскольку королевская семья традиционно занимает нейтральную позицию во всем, что касается обсуждения политических вопросов.

Напомним, в июне 2017 года королева Елизавета II, выступая с тронной речью в парламенте, заявила, что власти Великобритании считают приоритетной задачей добиваться максимально широкого консенсуса в переговорах по выходу страны из состава ЕС.

До этого сообщалось, что в Букингемском дворце выразили недовольство приглашением президента США ДональдаТрампа в Британию, в январе 2017 года петиция с требованием отменить официальный визит главы Белого дома в Лондон собрала более 1,5 млн голосов.