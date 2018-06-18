На молодежном форуме «Амур» предложили проекты по развитию Дальнего Востока

В Хабаровском крае 18 июня завершилась первая смена Всероссийского молодёжного образовательного форума «Амур», которая 13 июня дала старт всероссийской летней форумной кампании Росмолодежи. В ходе первой смены были представлены проекты решения по улучшению социальной инфраструктуры территорий Дальнего Востока.

Участниками первой смены стали 350 молодых парламентариев, членов общественных советов при РОИВ, руководителей молодежных организаций, социальных предпринимателей и молодых урбанистов из всех субъектов России, которые были объединены в проектные команды.

Перед командами была поставлена задача разработать актуальные решения по улучшению социальной инфраструктуры территорий Дальнего Востока, формирования культурных пространств, урбанистского развития городов и поддержке здорового образа жизни.

Идея форума – жить, работать, развиваться на Дальнем Востоке, где есть все для комфортного проживания. Для работы с участниками на форум приезжали представители полпредства президента в ДФО, руководители государственных органов власти, главы субъектов РФ, руководители крупных бизнес-корпораций, представители научного сообщества, молодежных правительств, лидеры общественного мнения.

Образовательная программа первой федеральной смены завершилась публичной презентацией проектов. Участники форума в ходе продуктивной работы подготовили свыше 50 инициатив. После работы с экспертами и предварительной защиты проектов, часть из них объединились, к итоговой презентации было допущено 18 из них.

Среди них стоит особо отметить проект «Крылья России», объединяющий людей, которым небезразлично развитие малой авиации и внутреннего туризма.

«Наша страна могла бы зарабатывать в этой отрасли в год до 70 млрд рублей, а сегодня эта цифра всего 14 млрд. Мы предлагаем создать управляющую компанию «Крылья России» для координации аэродромов и аэровокзалов в рамках разработанной транспортной системы по Дальнему Востоку, а в дальнейшем и по всей территории РФ. Беря в пример поездку одной из участниц форума «Амур», которая добиралась из Якутска до Хабаровска 34 часа на автомобиле за 5 тыс. рублей, мы поняли, что авиаперелет сократил бы этот путь до двух часов, но стоимость составила бы 17 тысяч рублей. «Крылья России» смогли бы доставить ее за 4-5 часов в малом самолете на 12 пассажиров не более чем за 10 тыс. рублей. И прибыль компании при этом составила бы 50 % с учетом амортизации транспортного судна, эксплуатационных расходов аэродрома и заработной платы пилота», - поделились авторы проекта.

Эффект от проекта очевиден: разветвлённая транспортная система, повышение мобильности населения, развитие туризма, создание рабочих мест в малых городах и селах и повышение оборотистости экономики.

Вопрос технологического прорыва, о котором неоднократно упоминал президент России, будет широко обсуждаться с 21 по 27 июня в рамках второй федеральный смены форма, которая будет называться «Инженеры будущего».

Федеральная смена «Инженеры будущего» объединит 350 человек - руководителей научно-технических объединений, лидеров молодежных профессиональных сообществ участников и победителей конкурсов WorldSkills, «Сириус», Олимпиады НТИ, Generation и др. Перед ними будет стоять задача сформировать решения по внедрению стратегии национальной технологической инициативы на Дальнем Востоке.

Отметим, что в 2018 году Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур» организовывается под Комсомольском-на-Амуре впервые. Дальневосточный молодежный форум, проходящий с 2016 года, приобрел статус федерального. Форум «Амур» проходит в три смены, первая из которых была окружной, она объединила представителей ДФО, вторая и третья станут всероссийскими. Суммарно форум объединит не менее 1100 человек.

Организатором Форума выступает Федеральное агентство по делам молодежи совместно с полномочным представительством президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе и правительством Хабаровского края.