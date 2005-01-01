Путин в Минске не сможет посмотреть футбольный матч России с Египтом

Президент Владимир Путин не сможет в прямом эфире во вторник посмотреть матч ЧМ-2018 между сборными России и Египта, но будет следить за ним по новостям, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Завтра он (Путин) будет в Минске (на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии), и, скорее всего, у него вряд ли получится посмотреть (игру) в прямом эфире. Но, наверное, какие-то основные моменты он в новостном формате, конечно же, посмотрит и наверняка будет интересоваться ходом матча», – передает ТАСС слова Пескова, который добавил, что в Минске предстоит «очень напряженная работа».

Напомним, ранее в понедельник сочинская выдра-оракул Гарри предсказала победу сборной России в матче группового этапа против команды Египта.