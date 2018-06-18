Выдра-оракул предсказала результат матча Россия – Египет

Сочинская выдра-оракул Гарри предсказала победу сборной России в матче группового этапа против команды Египта, сообщила пресс-служба администрации Сочи.

Сборная Египта встретится со сборной России 19 июня в Санкт-Петербурге. «Гарри настроен очень патриотично. Второй раз подряд он предсказывает победу сборной России, в этот раз – в матче против команды Египта. Гарри выбрал мячик с триколором нашей страны», – передает ТАСС слова директора «Сочинского аквариума» Жанны Зазиной.

Ранее Гарри предсказал результат матча Россия – Саудовская Аравия 14 июня, в котором российские футболисты одержали победу со счетом 5:0.



Газета ВЗГЛЯД подробно отмечала, что результаты матчей чемпионата мира по футболу предсказывают по меньшей мере 11 животных в разных городах России.