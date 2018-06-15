Предсказаниями итогов матчей ЧМ-2018 занялись 11 животных

Результаты матчей чемпионата мира по футболу предсказывают по меньшей мере 11 животных в разных городах России.

В Санкт-Петербурге результаты игр предугадывает кот Ахилл из Эрмитажа. Он уже делал это на Кубке конфедераций 2017 года. Сейчас он получил форму сборной России, передает «Интерфакс».

В Сочи итоги матчей предсказывают выдра Гарик и кролик Пушок. В Иркутске – енот Нафаня, у которого даже есть страница во «ВКонтакте». В Нижнем Новгороде – тапир Клеопатра, в Калининграде – бегемоты Миля и Глясик, в Барнауле – волчонок, в Химках – северный олень Яша, в Анапе – кит Пузырь, в Екатеринбурге – лемур Спартак.

Кроме того, к предсказаниям итогов игр подключился робот Бакстер.

Самым известным животным-предсказателем был осминог Пауль, живущий в океанариуме Sea Life в немецком городе Обернхаузен. На чемпионате мира в ЮАР в 2010 году Пауль предсказал исходы всех матчей сборной Германии, а также досрочно назвал чемпиона и бронзового призера мундиаля. В октябре того же года осьминог умер.