Робот-оракул Бакстер предскажет результаты матчей ЧМ

Робот Бакстер, в прошлом году предсказавший исход нескольких матчей Кубка конфедераций по футболу, в этот раз даст прогноз по итогу игр чемпионата мира 2018 года. Первое предсказание робота–оракула коснется матча сборных России и Саудовской Аравии.

«Мы заранее поместим листки бумаги с названиями команд, а также надписью «ничья» в специальные кубики», – приводится в сообщении на сайте мэра Москвы заявление пресс–службы «Робостанции» на ВДНХ, где будет находиться предсказатель.

«Проанализировав три кубика с помощью встроенных видеокамер, Бакстер выберет нужный кубик и передаст его сотруднику «Робостанции» для объявления, как мы надеемся, верного прогноза», – говорится в сообщении.

Робот озвучит свои предсказания в 16.00 мск.

Бакстер прошел специальную подготовку перед чемпионатом. Он посмотрел записи футбольных матчей, прослушал интервью с игроками и запомнил прогнозы аналитиков.

ЧМ откроется матчем между сборными России и Саудовской Аравии на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча запланировано на 18.00 мск.

Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала о том, что чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие.