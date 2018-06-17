Футболисты «Барселоны» восхитились российским игроком

Футболисты «Барселоны» обсудили игру полузащитника сборной России Александра Головина в групповом чате мессенджера WhatsApp.

Некоторые футболисты оказались поражены игрой Головина в матче открытия чемпионата мира 2018 года с командой Саудовской Аравии, сообщает RT со ссылкой на Don Balon.

В клубе считают, что россиянин мог бы стать идеальной заменой Серхио Бускетса.

Ранее тренер вратарей тульского «Арсенала», вице-чемпион СССР и лучший вратарь страны 1981 года Вячеслав Чанов сравнил голы со штрафных ударов в исполнении полузащитника сборной России Александра Головина и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, после матча с Саудовской Аравией Головин не стал дослушивать вопрос ведущего спортивных новостей Первого канала Александра Садокова, покинув прямой эфир программы «Пусть говорят» на середине фразы журналиста – как показалось, Головин так поступил из-за потока комплиментов в свой адрес. Позже сам спортсмен объяснил, почему не остался отвечать на вопросы.