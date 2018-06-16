Тренер сравнил голы со штрафных Головина и Роналду

Тренер вратарей тульского «Арсенала», вице-чемпион СССР и лучший вратарь страны 1981 года Вячеслав Чанов сравнил голы со штрафных ударов в исполнении полузащитника сборной России Александра Головина и нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Вратарь команды Саудовской Аравии ошибся в построении «стенки», поставив ее на линию штанги, а по вратарским законам она ставится на два человека от штанги», – приводит его слова ТАСС.

«По вчерашнему голу [Роналду] я ничего не могу сказать, поскольку «стенка» там была выстроена как раз правильно, сказалось мастерство автора гола. Единственное, можно было бы предъявить претензии по поводу того, что «стенка» обычно строится от высокого игрока к низкому, и мяч после удара пролетел над невысоким футболистом», – отметил Чанов.

Матч сборных Испании и Португалии завершился со счетом 3:3.

Роналду стал четвертым игроком в истории футбола, который отличился на четырех чемпионатах мира. Португальский форвард забивал голы на ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014.