Роналду оформил хет-трик в матче против Испании в Сочи

Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Испании завершился вничью.

Матч группы В прошел в Сочи и завершилась со счетом 3:3, передает РИА «Новости».

За Испанию два гола забил Диего Коста, один – Начо Фернандес. За Португалию хет-трик оформил Криштиану Роналду. При этом первый гол он забил с пенальти.

Роналду признан лучшим игроком матча, передает ТАСС.

Напомним, Роналду стал четвертым игроком в истории футбола, который отличился на четырех чемпионатах мира. Португальский форвард забивал голы на ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014.