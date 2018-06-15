Роналду в Сочи забил позорный гол одному из лучших вратарей мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил курьезный гол вратарю сборной Испании Давиду де Хеа во втором матче группы B на ЧМ-2018 в Сочи.

В концовке первого тайма Роналду нанес удар с линии штрафной, мяч летел прямо в руки де Хеа, однако голкипер не смог поймать его.

Ранее Роналду открыл счет в матче против Испании, на 4-й минуте реализовав пенальти, который заработал после фола Начо.

После дубля в матче с испанцами португальский нападающий ведет борьбу за звание лучшего бомбардира ЧМ-2018 с россиянином Денисом Черышевым, забившем два гола в игре с Саудовской Аравией.

Роналду стал четвертым игроком в истории футбола, который отличился на четырех чемпионатах мира. Португальский форвард забивал голы на ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014.