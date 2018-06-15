Лидер российской сборной объяснил, почему не стал слушать комплименты в эфире ТВ

Полузащитник сборной России Александр Головин, который забил гол и отдал две голевые передачи в матче с Саудовской Аравией, объяснил, почему не остался отвечать на вопросы в ходе прямого эфира программы Первого канала «Пусть говорят» после игры.

«На самом деле я ничего не слышал, поэтому и ушел, ничего такого не было. Просто не так поняли, похвалу, конечно, все любят, но здесь я просто ничего не слышал», – сказал Головин, передает ТАСС.

Также он сообщил, что у него была бессонница из-за волнения после крупной победы.



«Было тяжело уснуть, я не спал до 4 утра из-за эмоций. Но сегодня уже успокоился, готовимся к следующему матчу», – отметил игрок.

Головин добавил, что смотрел игру соперников российской сборной по группе А – Египта и Уругвая. «Сегодняшний матч смотрел, обе команды показали хороший и скоростной футбол. Нет, мы не обсуждали корректировки в собственной игре из-за этого результата, нас больше всего интересует наша игра», – подчеркнул он.

После матча с Саудовской Аравией Головин не стал дослушивать вопрос ведущего спортивных новостей Первого канала Александра Садокова, покинув прямой эфир программы «Пусть говорят» на середине фразы журналиста - как показалось, Головин так поступил из-за потока комплиментов в свой адрес.

В следующем матче группового этапа Россия сыграет против команды Египта 19 июня в Санкт-Петербурге.

В четверг в матче открытия ЧМ-2018 Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Дубль оформил Денис Черышев, по голу забили Головин, Юрий Газинский, и Артем Дзюба.