Рисунок Экзюпери продали за 240,5 тыс. евро

На аукционе во Франции продан рисунок из письма писателя Антуана де Сент-Экзюпери за 240,5 тыс. евро.

Письмо, в котором был рисунок, адресованном молодой женщине, передает РИА «Новости» со ссылкой на аукционный дом Artcurial.

На акварельном рисунке изображен герой книги «Маленький принц». Предполагается, что он был сделан в апреле 1943 – мае 1944 года.

Отмечается, что июне 2017 года два акварельных рисунка были проданы на аукционе Artcurial за 0,5 млн евро.

В 2009 году небольшая заметка с формулами об авиации писателя Антуана де Сент-Экзюпери, сделанная около 1940 года, была продана на аукционе за тысячу евро.