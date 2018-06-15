Сечина устроила нынешняя цена на нефть

«Роснефть» удовлетворена ценой на нефть в 70-80 долларов за баррель, сообщил глава компании Игорь Сечин после встречи с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом.

«За последние полтора года Россия, Саудовская Аравия и другие производители совместными усилиями восстановили равновесие на рынке, сократив добычу нефти. Наибольший вклад внесли Саудовская Аравия и Россия. Рост цен до комфортного уровня 70-80 долларов за баррель нефти сорта Brent – результат, которым мы полностью удовлетворены», – сказал Сечин, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роснефти».

Ранее в пятницу цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на 4 цента – до 75,9 доллара за баррель.

Эксперты международного рейтингового агентства Fitch отмечали, что влияние высоких цен на нефть на экономику России будет ограниченным в краткосрочной перспективе.