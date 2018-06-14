Fitch объяснило, почему высокие цены на нефть слабо повлияют на экономику России

Влияние высоких цен на нефть на экономику России будет ограниченным в краткосрочной перспективе, решили эксперты международного рейтингового агентства Fitch.

«Позитивное влияние повышения цен на нефть ограничено, отчасти – сдерживанием добычи нефти в рамках так называемого соглашения ОПЕК+. Однако более слабый эффект, чем в предыдущих циклах, также отражает изменения в российской политике с 2014 года, включающие более гибкий обменный курс, таргетирование инфляции и строгость налоговой политики», – говорится в обзоре агентства, передает ТАСС.

По обновленному прогнозу Fitch, в 2018 году средняя цена нефти Brent составит 70 долларов за баррель, в 2019 году – 65 долларов за баррель. Ранее ожидалось 57,5 доллара за баррель.

В четверг мировые цены на нефть пошли вниз после вышедших данных о росте добычи этого сырья в США.

На прошлой неделе стало известно, что Саудовская Аравия стала наращивать добычу «черного золота» после продолжавшегося около двух лет сокращения. В тот же день в Газпроме предупредили о последствиях перегрева нефтяного рынка.

Цены на нефть стали расти после выхода США из ядерной сделки по Ирану.