Саудовская Аравия нарастила объем добычи нефти

Саудовская Аравия стала наращивать добычу «черного золота» после продолжавшегося около двух лет сокращения, пишет The Wall Street Journal.

Источники WSJ сообщили, что за май объем нефтедобычи в королевстве вырос более чем на 100 тыс. баррелей в день, достигнув примерно 10 млн баррелей в день. За июнь саудиты хотят увеличить показатель не менее чем еще на 100 тыс. баррелей в день, передает ТАСС.

«Данный шаг позволит уменьшить обеспокоенность на рынках», – сказал один из источников издания. Он констатировал, что имеются опасения относительно перебоев поставок нефти из Ирана.

По оценкам издания, «объем, на который увеличена добыча сырой нефти, не является очень большим по меркам Саудовской Аравии».

При этом WSJ признает, что Эр–Рияд осуществил резкую смену курса. Прежде королевство «возглавляло коалицию стран из числа крупных поставщиков нефти, которые в течение последних двух лет значительно уменьшили объемы добычи».

По данным компании Kpler, объемы экспорта из королевства в мае выросли на 300 тыс. баррелей в день.

Накануне Reuters сообщало, что американские власти попросили Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти за день до сделанного американским президентом Дональдом Трампом объявления о выходе из ядерной сделки с Ираном.