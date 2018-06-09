Саудовская Аравия нарастила объем добычи нефти

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9 июня, суббота  |  Последнее обновление — 08:41  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Новые власти Италии сформируют позицию по Крыму

Джузеппе Конте не исключил, что наложит вето на продление антироссийских санкцийФото: Giuseppe Ciccia/Zuma/Global Look Press
«Для нас Крым – это Россия. Но это позиция только «Лиги», а не всего правительства. Министру потребуется больше времени, чтобы решить, что лучше предпринять. Пока слишком рано», – заявил газете ВЗГЛЯД Джанлука Савоини, советник председателя партии «Лига» и главы МВД Италии Маттео Сальвини. Он выразил надежду, что правительство задумается об официальной позиции по вопросу Крыма. Подробности...
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Волонтер: Многие говорили, что мест в онкоцентрах не хватает

Волонтер-медик Алевтина Киселева обработала порядка 2 тыс. запросов россиянФото: кадр из видео
На прямой линии с Владимиром Путиным тему онкологии подняла волонтер-медик Алевтина Киселева. За несколько дней девушка обработала порядка двух тысяч вопросов россиян, которые касались онкологических заболеваний, со всех регионов. О самых острых и популярных темах она рассказала газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Зачем Украина закупает некачественную военную технику

Триумф украинской коррупционной схемы – закупка вертолетов H225Фото: кадр из видео
Киев занят активным переоснащением сил МВД и ВСУ. Некоторые трактуют это как признак подготовки к наступлению в Донбассе, однако заключаемые контракты вызывают у специалистов недоуменные вопросы: зачем покупать заведомо некачественную технику по явно завышенным ценам? Ответ удивит только тех, у кого в отношении украинской власти еще сохранились иллюзии. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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«Выброс птичьего помёта» вызвал политический скандал в Германии

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Взбудоражены все политики, все главные СМИ Германии, и неудивительно: в их руки попал жирный кусок для пропаганды, и теперь это тема номер один. Подробности...

Фан-клуб режиссера Сенцова ужасен

Дмитрий Ольшанский, публицист
Эти люди тщательно имитируют нравственную озабоченность, они говорят о свободе для несправедливо осужденных, и хорошо говорят, пылко, но стоит только задать им один тихий вопрос, как все меняется самым сокрушительным образом. Подробности...
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Надоело быть прислугою Дурака

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Вот скажи Михаил Ефремов про Крымский мост что-нибудь умное, ну и кто бы это заметил? А дурака свалял – и машинка славы работает. Поняв это, следует успокоиться. Но что-то не даёт, мешает, скребёт в груди... Ах да! Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
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      Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ

      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
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          Саудовская Аравия нарастила объем добычи нефти

          9 июня 2018, 07:01

          Текст: Антон Никитин

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          Саудовская Аравия стала наращивать добычу «черного золота» после продолжавшегося около двух лет сокращения, пишет The Wall Street Journal.

          Источники WSJ сообщили, что за май объем нефтедобычи в королевстве вырос более чем на 100 тыс. баррелей в день, достигнув примерно 10 млн баррелей в день. За июнь саудиты хотят увеличить показатель не менее чем еще на 100 тыс. баррелей в день, передает ТАСС.

          «Данный шаг позволит уменьшить обеспокоенность на рынках», – сказал один из источников издания. Он констатировал, что имеются опасения относительно перебоев поставок нефти из Ирана.

          По оценкам издания, «объем, на который увеличена добыча сырой нефти, не является очень большим по меркам Саудовской Аравии».

          При этом WSJ признает, что Эр–Рияд осуществил резкую смену курса. Прежде королевство «возглавляло коалицию стран из числа крупных поставщиков нефти, которые в течение последних двух лет значительно уменьшили объемы добычи».

          По данным компании Kpler, объемы экспорта из королевства в мае выросли на 300 тыс. баррелей в день.

          Накануне Reuters сообщало, что американские власти попросили Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти за день до сделанного американским президентом Дональдом Трампом объявления о выходе из ядерной сделки с Ираном.


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