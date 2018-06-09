В Газпроме предупредили о последствиях перегрева нефтяного рынка

Нефтяной рынок близок к перегреву, что может привести к снижению цен на топливо, заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

«В настоящий момент рынок близок к перегреву. И мы прекрасно видим, что перегрев рынка может привести к новым излишним инвестициям в добычу, которые приведут к избытку нефти на рынке и последующему снижению цены на нефть. То есть мы опять войдем в ситуацию высокой волатильности», – сказал Дюков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

По мнению Дюкова, было бы «абсолютно разумным шагом» повысить квоты для стран, которые присоединились к сделке ОПЕК+.



В четверг мировые цены на нефть пошли вверх после снижения в среду, которое было вызвано данными о неожиданном росте запасов в США.

В конце мая представители Саудовской Аравии заявили, что ОПЕК и Россия могут поставлять больше нефти на мировой рынок в ближайшем будущем, чтобы компенсировать влияние санкций США на Иран.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном.