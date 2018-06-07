Нефть подорожала после падения из-за увеличения запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром пошли вверх после снижения в среду, которое было вызвано данными о неожиданном росте запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,77% – до 75,94 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,71%, составив 65,19 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Как сообщило в среду минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 июня, выросли на 2,1 млн баррелей, или на 0,5% – до 436,6 млн баррелей. При этом эксперты ждали, напротив, снижения запасов – на 1,8 млн баррелей, или на 0,4%, до 432,7 млн баррелей.