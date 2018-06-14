Нефть подешевела на данных о росте ее добычи в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов утром в четверг идут вниз после вышедших данных о росте добычи этого сырья в США.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,31% – до 76,5 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 0,09%, составив 66,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду вечером минэнерго США сообщило, что за неделю, закончившуюся 8 июня, добыча нефти в стране выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, или на 0,9%, до 10,9 млн баррелей в сутки.

Инвесторы обращают внимание и на опубликованный ранее в среду доклад Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно документу, страны ОПЕК в мае увеличили добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки, до 31,69 млн баррелей в день.