ЦБ не исключил подорожания кредитов

Базовый сценарий Банка России состоит в том, что не потребуется повышения ключевой ставки в текущем году, однако это не исключено, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Сценарий состоит в том, что не потребуется повышения ключевой ставки. Тем не менее, если будет сочетание факторов, которые приведут к резкому усилению проинфляционных рисков, мы, конечно, не исключаем этого, потому что наша основная цель – привести к стабилизации инфляции на уровне 4%», – сказала Набиуллина, передает РИА «Новости».

На заседании в пятницу, 15 июня, Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

В этом году ЦБ снижал ключевую ставку дважды – в феврале и марте по 0,25 процентного пункта. В прошлом году регулятор снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта.

Ключевая ставка – это минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам. Она играет ключевую роль при установлении процентных ставок по банковским кредитам и оказывает влияние на уровень инфляции и стоимость фондирования банков. Таким образом увеличение ключевой ставки может привести к росту ставки по кредитам.