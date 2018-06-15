ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

На заседании в пятницу, 15 июня, Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, говорится в сообщении ЦБ.

На сайте Банка России сообщается, что ЦБ пересмотрел вверх прогноз инфляции с учетом предлагаемого повышения налога на добавленную стоимость в 2019 году.

«Данная мера окажет влияние на динамику потребительских цен в следующем году, а также может иметь эффект уже в текущем году. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в 3,5–4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4–4,5% в 2019 году», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.

В этом году ЦБ снижал ключевую ставку дважды – в феврале и марте по 0,25 процентного пункта. В прошлом году регулятор снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта.