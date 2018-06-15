В курортной зоне у Мертвого моря произошла утечка опасных химикатов

Полиция Израиля сообщила об утечке опасных химических веществ на одном из заводов в районе Мертвого моря и порекомендовала местным жителям оставаться в своих домах.

Инструкция израильской полиции распространяется, в частности, на населенный пункт Неве-Зоар, рядом с которым расположен кластер гостиниц, передает РИА «Новости».

Кроме того, перекрыты несколько участков автотрассы, проходящей по побережью, «до завершения ликвидации последствий происшествия», передает ТАСС.

Интернет-ресурс «Уай-нет» сообщил, что речь идет об утечке брома из 18-тонной емкости.

Напомним, в августе 2017 года утечка химических веществ произошла на трассе в Техасе.