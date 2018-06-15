Подсчитано, сколько украинцев каждую минуту уезжают за границу

На Украине заработал сайт, который считает, сколько граждан страны ежеминутно выезжают за рубеж; сообщается, что в период с 20 марта за границу уехали 248 тыс. украинцев.

«Согласно данным ООН, к 2050 году население Украины может сократиться на 18% – до 36 млн человек, страна рискует окончательно превратиться в край стариков и детей. Один из основных факторов выезда – трудовая миграция», – говорится в сообщении на сайте ukrainianpeopleleaks.com.

По данным портала, каждую минуту Украину покидают два гражданина, каждые 30 секунд страну покидает один украинец. На сайте в онлайн–режиме ведется подсчет граждан, которые уехали с Украины.

Ранее министр иностранных дел страны Павел Климкин заявлял, что около 100 тыс. граждан мигрируют с Украины каждый месяц из-за безвизового режима с Евросоюзом.

В апреле Центр экономической стратегии Украины обнародовал данные исследования под названием «Сколько украинцев уехало за границу и что с этим делать государству», согласно которому 4 млн граждан страны являются трудовыми мигрантами.

Между тем, премьер Украины Владимир Гройсман нашел неожиданное объяснение массовой миграции из страны.