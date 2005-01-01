Гройсман нашел неожиданное объяснение массовой миграции с Украины

Премьер Украины Владимир Гройсман рассказал, почему жители страны все чаще уезжают в другие государства.

На заседании правительства дети спросили премьер-министра, чем можно объяснить желание украинцев уезжать из страны.

«Они просто путешествуют», – сказал Гройсман, передает ТАСС. Глава кабмина также добавил, что хотел бы, чтобы уехавшие украинцы вернулись обратно.

Ранее министр иностранных дел страны Павел Климкин заявлял, что около 100 тыс. граждан мигрируют с Украины каждый месяц из-за безвизового режима с Евросоюзом.

В апреле Центр экономической стратегии Украины обнародовал данные исследования под названием «Сколько украинцев уехало за границу и что с этим делать государству», согласно которому 4 млн граждан страны являются трудовыми мигрантами.

По данным Государственной социологической службы Украины, в период с 2015 по 2017 год больше всего украинцев уехало в Польшу, Россию, Чехию и Италию. В Польшу отправилось 506,5 тыс. человек, в Россию – 342 тыс. человек, в Италию – 146,7 тыс. человек, в Чехию – 122,5 тыс. человек.