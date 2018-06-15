Украина захотела производить бронетехнику совместно с Таиландом

Первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский заявил о готовности Киева рассмотреть возможность совместного производства бронетехники с Таиландом, которому он поставлял танки «Оплот».

«Украина готова рассмотреть возможность совместного производства бронетехники с Таиландом», – приводятся его слова в сообщении на сайте СНБО Украины.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщили, что за первый квартал этого года Киев завершил контракт на поставку танков «Оплот» для нужд Таиланда.

Гладковский на встрече отметил, что Украина готова и в дальнейшем экспортировать в Таиланд бронетехнику, а также расширить ассортимент военной продукции, в которой нуждается армия Таиланда. По мнению первого заместителя секретаря СНБО Украины, «стоит рассмотреть возможность открытия такого сервисного центра на территории Таиланда».

Ранее сообщалось, что ремонт танков Т-84 «Оплот» на Харьковском заводе транспортного машиностроения проводился с огромным количеством нарушений и задержками; в частности, модернизация на машинах проводилась «методом болгарки и напильника».

Также сообщалось, что танки Т-72 на Украине ремонтируют с помощью разбора самоходных артиллерийских установок «Пион». Эти же САУ разбирали для танков Т-84 «Оплот», которые создавались по контракту с Таиландом.