На Украине рассказали, как Т-84 превратили из танков в «тракторы»

Ремонт танков Т-84 «Оплот» на Харьковском заводе транспортного машиностроения проводился с огромным количеством нарушений и задержками; в частности, модернизация на машинах проводилась «методом болгарки и напильника», рассказали украинские пользователи соцсетей, знакомые с ситуацией.

Обсуждение проблем украинских танков Т-84 началось из-за провала экипажа от Украины на соревнованиях Tank Challenge, где у машины возникли технические сложности при стрельбе. В итоге «танки превратились в тракторы», отмечает один из членов украинской делегации Алексей Бобовников.

В комментариях началось активное обсуждение проблем танка Т-84, о которых подробнее рассказал Александр Лабуз, судя по всему, знакомый с ситуацией на Харьковском заводе, где производился ремонт. Он обвинил во всем министерство обороны Украины и «Укроборонпром».

По его словам, на ремонт Т-84 не выделялись деньги с 2016 года, так что машины два года просто «пылились» в цеху завода. Кроме того, не удавалось найти необходимые запчасти, не могли определиться с рациями – нужны турецкие или американские. Затем уже поставщики тянули время с доставкой комплектующих.

В итоге танки все же модернизировали, установив рации, обновленные прицелы, камеру заднего обзора.

«Причем все это подгонялось по месту вручную методом болгарки и напильника (привет МО). Прицелы на место не садились, еле поставили (спасибо поставщикам за точные размеры изделий)», – написал Лабуз.

По его словам, комплектующих хватало только на два танка, поэтому «тягомотина» продолжалась с каждым танком по отдельности.

В итоге, отметил Лабуз, экипажи увидели танки едва ли не перед отъездом на соревнования и не изучили их. Более того, машины собирали «в агонии, едва успев к отправке».

Отметим, что ранее блогеры замечали, что танки Т-72 на Украине ремонтируют с помощью разбора самоходных артиллерийских установок «Пион». Эти же САУ разбирали для танков Т-84 «Оплот», которые создавались по контракту с Таиландом.