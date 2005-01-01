Игра сборной России стала поводом для появления новых теорий заговора

Иностранные пользователи в соцсетях заявили о том, что сборная России забила первый гол Саудовской Аравии после нарушения правил, и обвинили арбитров матча в намеренном неиспользовании системы видеопомощи арбитрам VAR.

По мнению некоторых пользователей, полузащитник Юрий Газинский перед тем, как забить первый гол чемпионата мира, толкнул футболиста Саудовской Аравии. Иностранцы также сетуют на то, что судьи не увидели в этом нарушения правил, и обвиняют их в предвзятости.

«VAR работает хорошо в первом матче России – Vladimir Assisted Referee», – намекнул на якобы причастность российского президента Владимира Путина к работе арбитров Jez a Bell в Twitter.

VAR is working well during Russia’s first match - Vladimir Assisted Referee #WorldCupRussia2018 — Jez a Bell (@Tsarcastic_) 14 июня 2018 г.

«Не было ли там толчка? У них разве нет VAR? Начинаются заговоры русских», – написал jordan.

«При любом раскладе голы россиян не будут анализироваться по VAR. Извините, такие правила», – предположил Mikala Paula.

Отметим, что Россия забила пять голов в матче открытия с Саудовской Аравией.

Система видеопомощи арбитрам VAR (Video assistant referee) впервые используется на чемпионатах мира в ходе турнира в России. До этого система VAR применялась на Кубке конфедераций-2017.

Цель введения судьи-видеоассистента – помочь главному арбитру избежать серьезных ошибок, которые могут повлиять на результат матча. Его можно использовать в четырех случаях: чтобы убедиться, что гол забит по правилам; чтобы убедиться, что правильно назначен или не назначен пенальти; чтобы исключить ошибочное удаление футболиста; чтобы помочь в опознании игрока, нарушившего правила.