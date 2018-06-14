Путин выступил на открытии ЧМ-2018

Любовь к футболу объединяет весь мир в одну команду, заявил президент Владимир Путин на открытии Чемпионата мира в Москве.

По словам Путина, Россия ответственно отнеслась к подготовке ЧМ-2018 и сделала все, чтобы болельщики могли погрузиться в атмосферу праздника, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что в мире миллиарды людей являются преданными поклонниками футбола. «И где бы мы ни жили, каким традициям ни следовали, нас всех объединяет любовь к футболу в одну команду: единую своей любовью к этой зрелищной, яркой, бескомпромиссной игре. И потому все члены этой команды хорошо понимают и чувствуют друг друга. В этом единстве, над которым не властны ни различия в языках, ни в идеологиях, ни в вере, заключается великая сила футбола, спорта в целом», – сказал он.

Ранее в четверг на «Лужниках» прошла торжественная церемония открытия чемпионата мира, на которой выступили Уильямс и российская оперная певица Аида Гарифуллина.

Западные СМИ признали провал бойкота ЧМ в России.