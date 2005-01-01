Началась церемония открытия ЧМ-2018

На стадионе «Лужники» в Москве началась торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу, перед матчем сборных России и Саудовской Аравии.

На поле «Лужников» сначала вышел легендарный бразильский футболист Роналдо. Затем на стадион вышел британский певец Робби Уильямс, который исполнил песню Entertain Me.

После этого перед зрителями выступила Аида Гарифуллина, которая предстала в образе Жар-птицы.

Уильямс и Гарифуллина вместе исполнили песню Angels, под которую на поле начали появляться артисты с флагами стран, участвующих в ЧМ-2018.

После церемонии открытия состоится матч России и Саудовской Аравии, начало – в 18.00 по московскому времени.

Трансляцию церемонии ведет Первый канал.