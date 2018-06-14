Глава «Опоры России» назвал пользу от повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста может сократить теневую занятость и повысить доходы пенсионеров, заявил президент одного из крупнейших объединений работодателей – «Опора России» – Александр Калинин.

«Это решение (российских властей о повышении пенсионного возраста, – прим. ВЗГЛЯД) приведет к улучшению на рынке труда. Люди до 50 лет будут востребованы, потому что впереди еще 10 лет труда. Соответственно, работодатели тоже поменяют свои заявки на работников», – цитирует Калинина ТАСС.

Он считает, что в России назрела тема повышения пенсионного возраста. Если в 1970-е годы на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих граждан, то сегодня уже менее двух работающих на одного пенсионера, а далее это соотношение будет только усугубляться, учитывая демографическую яму.

Глава «Опоры России» считает, что повышение возраста выхода на пенсию позволит решить проблемы рынка труда, связанные с нехваткой квалифицированных кадров.

«В этом маневре (повышение пенсионного возраста, – прим. ВЗГЛЯД) есть и плюсы. Не секрет, что сегодня существует нехватка на квалифицированных специалистов и она будет расти. Для работодателей лучше, если работники будут работать дольше», – сказал Калинин.

Калинин считает, что повышение пенсионного возраста приведет к росту доходов пенсионеров в России.

«Многие работники продолжают и после выхода на пенсию работать, но часто это в тени», – сказал Калинин, напомнив, что с 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются, поэтому пенсионеры не стараются работать официально.

Многие, как считает глава «Опоры России», предпочитают трудиться в теневом секторе, чтобы и пенсия индексировалась и какой-то дополнительный доход получить.

По мнению Калинина повышение пенсионного возраста будет подталкивать людей трудоустраиваться официально. В настоящее время, по данным ПФР, из 46 млн пенсионеров только 9 млн работают официально.

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей. Позднее фракции Госдумы прокомментировали предложение правительства об увеличении пенсионного возраста. О поддержке кабмина высказался секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. КПРФ и «Справедливая Россия» раскритиковали инициативу российских властей.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан.