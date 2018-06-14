Британского ЛГБТ-активиста задержали на пикете в Москве

Полиция Москвы задержала британского ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла во время одиночного пикета возле Красной площади.

«В центре столицы на Манежной площади полицейскими за нарушение общественного порядка задержан иностранный гражданин», – сообщили в ГУВД Москвы, передает «Интерфакс».

В отношении него составлен административный протокол о нарушении порядка проведения публичных мероприятий. После оформления документов его отпустили.

Британское посольство в России в курсе задержания Тэтчелла, сообщили в пресс-службе дипмиссии.