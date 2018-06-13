Асад прокомментировал сообщения о тайных поставках С-300 в Сирию

Президент Сирии Башар Асад прокомментировал сообщения о тайных поставках Россией зенитно-ракетных комплексов С-300 в республику.

Асад подчеркнул, что Дамаск «не считает нужным объявлять о поставках Россией зенитно-ракетных комплексов С-300», передает ТАСС со ссылкой на SANA.

«Будут эти комплексы поставлены или нет, мы никому не будет сообщать», – заявил президент Сирии в интервью иранскому телеканалу «Аль-Алям».

«Это оружие, и о нем узнают, когда оно будут применено», – заключил сирийский лидер.

Асад также отметил, что российско-сирийские отношения носят стратегический характер, при этом Россия «не вмешивается во внутренние дела Дамаска» и взаимодействует с Сирией «как с дружественным государством».

Напомним, в конце апреля появились неподтвержденные сообщения о том, что Россия якобы может начать поставку зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» в Сирию. По этому поводу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос о поставках С-300 в Сирию не может назвать решенным.

Помощник президента Владимира Путина по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин, в свою очередь, заявил, что переговоры о передаче Дамаску С-300 не ведутся.