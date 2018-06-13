Асад прокомментировал сообщения о тайных поставках С-300 в Сирию

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14 июня, четверг  |  Последнее обновление — 01:22  |  vz.ru
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Правительство нашло способ остановить рост цен на бензин

В обмен на снижение акцизов нефтяников заставили залить Россию бензиномФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Козак провел специальное совещание с нефтяниками по поводу роста цен на бензин и дизтопливо, столь заметного в последнее время. Первых принятых мер оказалось явно недостаточно. Почему же растут цены на топливо и какие в итоге решения должны этот рост остановить? Подробности...
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Вопль Трампа из самолета показал глубочайший кризис мировой элиты

«Трамп и канадский премьер Трюдо друг другу глубоко антипатичны», – отмечает Федор ЛукьяновФото: Leah Millis/Reuters
«История «восьмерки» закончилась. Главный вопрос для Запада на следующую пару лет – это сохранится ли «семерка». Возможно, Трампа удастся урезонить, или, скорее, ему объявят импичмент. Но это уже абсолютно не наша проблема», – заметил в интервью газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Он рассказал, как оценивать на этом фоне укрепление Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит посетил Путин. Подробности...
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Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего

Вытеснят ли беспилотники пилотируемую авиацию?Фото: zala.aero
Российский ВПК пообещал к 2025 году создать технологию управления группировкой беспилотников – «пчелиным роем». Срок попахивает большим опозданием. Наши конкуренты – США и Китай – далеко обгоняют нас в этом виде оружия, которое футурологи считают главным для войн будущего. Но надо ли вообще России бежать им вдогонку ради побед на полях сражений второй половины ХХI века? Подробности...
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Войну в Сирии ждет «горячее лето»

Задачи, которые в середине зимы озвучил глава Генштаба РФ, успешно решеныФото: Sana/Reuters
В Сирию приходит «горячее лето» – период важных военных операций, призванных разрубить несколько гордиевых узлов. Предварительные итоги кампании внушают оптимизм, американцам и курдам в таких условиях не позавидуешь, но жертвы со стороны Дамаска тоже неизбежны: силы Башара Асада рискуют нарваться на весьма неприятные сюрпризы. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...
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Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Андрей Бабицкий, журналист
После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности – и вдруг уважение? Подробности...
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В Киев выдачи нет. Иначе какие мы русские

Захар Прилепин, писатель
Все слышали, что президент на прямой линии несколько раз четко высказался о необходимости предоставления гражданства людям, принадлежащим к русскому миру. Что у нас с этим на практике? Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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      В крымском сафари-парке родились белые львята

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          Асад прокомментировал сообщения о тайных поставках С-300 в Сирию

          13 июня 2018, 23:20

          Текст: Антон Никитин

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          Президент Сирии Башар Асад прокомментировал сообщения о тайных поставках Россией зенитно-ракетных комплексов С-300 в республику.

          Асад подчеркнул, что Дамаск «не считает нужным объявлять о поставках Россией зенитно-ракетных комплексов С-300», передает ТАСС со ссылкой на SANA.

          «Будут эти комплексы поставлены или нет, мы никому не будет сообщать», – заявил президент Сирии в интервью иранскому телеканалу «Аль-Алям».

          «Это оружие, и о нем узнают, когда оно будут применено», – заключил сирийский лидер.

          Асад также отметил, что российско-сирийские отношения носят стратегический характер, при этом Россия «не вмешивается во внутренние дела Дамаска» и взаимодействует с Сирией «как с дружественным государством».

          Напомним, в конце апреля появились неподтвержденные сообщения о том, что Россия якобы может начать поставку зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» в Сирию. По этому поводу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос о поставках С-300 в Сирию не может назвать решенным.

          Помощник президента Владимира Путина по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин, в свою очередь, заявил, что переговоры о передаче Дамаску С-300 не ведутся.


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