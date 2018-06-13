Комитет Госдумы одобрил поправки в закон о национальных языках

Депутаты комитета Госдумы по делам национальностей поддержали доработанный проект закона об изучении национальных языков в России, сообщил глава комитета Ильдар Гильмутдинов.

На заседании комитета депутаты поддержали законопроект об изучении национальных языков в России, передает РИА «Новости».

«С учетом выхода ко второму и окончательному чтению того документа, который мы разработали в рабочей группе», – сказал Гильмутдинов.

Напомним, в пятницу в Госдуме прошло заседание рабочей группы по доработке поправок в резонансный закон «Об образовании в РФ», которые предложены ко второму чтению. В обновленной версии депутаты «убрали положение, согласно которому изучение региональных языков переводилось из обязательной части в вариативную», появилась норма, согласно которой родители могут выбрать для своего ребенка русский как «родной язык».

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в начале апреля этого года.