Депутат: Закон о национальных языках расширяет «пространство свободы»

Обновленный компромиссный вариант поправок закрепляет право выбора родного языка и подтверждает обязательность его изучения. В результате расширяется пространство свободы, но не ущемляются права национальных республик, – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя дебаты вокруг закона «Об образовании».

В пятницу в Госдуме прошло заседание рабочей группы по доработке поправок в резонансный закон «Об образовании в РФ», которые будут предложены ко второму чтению. Глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов, который вел заседание, отметил: введение «добровольного выбора» родного языка было воспринято общественностью в национальных республиках как исключение национальных языков из обязательного стандарта обучения.

«В результате дискуссии удалось выйти на компромиссный вариант. Это можно констатировать с удовлетворением», – подчеркнул депутат, замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

Парламентарий отметил, что законопроект должен решить две основные проблемы. Первая была характерна, прежде всего, для национальных республик, когда фиксировались массовые нарушения добровольного характера выбора изучения родного языка. С другой стороны, понятна озабоченность части представителей регионов – они беспокоятся за развитие и даже за само существование национальных языков, пояснил Ревенко.

Исходя из этого в обновленной версии документа депутаты «убрали положение, согласно которому изучение региональных языков переводилось из обязательной части в вариативную». Ревенко напомнил: этот пункт ранее неверно трактовали, противники законопроекта даже говорили, что это означает перевод в факультатив, хотя это не соответствует действительности. Изучение сохранится обязательным, но в вариативной части – после того, как школа сформирует учебную программу. В любом случае, все «эти озабоченности сняты», – указал Ревенко.

Кроме того, появляется норма, согласно которой родители могут выбрать для своего ребенка русский как «родной язык». В результате у нас «закрепляется право выбора и подтверждается обязательность изучения родного языка», – констатировал Ревенко.

Однако, «закон не разрушает сформировавшуюся систему», – подчеркнул Ревенко. Так, например, документ по-прежнему отводит определенные полномочия регионам, на уровне которых формируется отношения к языку, уровень его изучения.

Закон лишь «закрепляет право людей, которые не считают такой-то национальный язык своим родным, изучать все-таки свой родной язык», – указал парламентарий. Они смогут отказаться от изучения национального языка, и тогда у ребенка появляются дополнительные часы для изучения родного языка, который выбрали родители или его представители.

Таких людей достаточно большое количество, это офицерские семьи, которые в силу служебных обязанностей перемещаются из одного региона в другой, это касается и русскоязычного населения, которое является национальным меньшинством в той или иной республике, рассказал Ревенко.

Он напомнил, что согласно действующему законодательству, у нас существует возможность выбора, но не везде, особенно в регионах, это требование правильно понимали, фиксировались нарушения. Изучение русского, в любом случае, продолжает оставаться обязательным, поскольку это государственный язык на всей территории нашей страны, добавил депутат.

Также в обновленном варианте «закрепляется право обязательности изучения родного языка», – констатировал депутат. «Никаких опасений ни у кого не должно быть», – подчеркнул Ревенко. Более радикально настроенные критики, сторонники жесткой линии могут задаваться здесь какими-то вопросами. «Но мы ведь и говорим, что это компромиссный вариант», – констатировал парламентарий.

Кроме того, специальным постановлением Госдумы правительству будет рекомендовано сформировать Фонд поддержки национальных языков, подчеркнул депутат. Таким образом, сделан еще один шаг «навстречу регионам, которые заботятся об изучении своего языка», – указал Ревенко.

В России около 277 языков и наречий, а преподавание ведется на более чем двадцати языках. «Мы являемся уникальной страной, когда в единую образовательную систему вписано изучение десятков языков», – заметил парламентарий, подчеркнув, что отношение к языкам у нас бережное.

Итоговый компромиссный вариант закона «расширяет пространство свободы, но ни в коем случае не ущемляет права национальных республик», – резюмировал Ревенко.

Напомним, законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в начале апреля этого года. Он предполагает внесение изменений в ФЗ «Об образовании» и устанавливает преподавание и изучение государственных языков республик России на добровольной основе. 19 июня ожидается первом чтение законопроекта в Госдуме.