В Госдуму внесли законопроект об отмене принудительного изучения нацязыков

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, согласно которому преподавание национальных языков республик России должно осуществляться по желанию школьников и их родителей, но «не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российский Федерации».

«Законопроектом предлагается уточнить, что преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации осуществляется на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации», – цитирует РИА «Новости» пояснительную записку к проекту закона, который внесли депутаты Алена Аршинова, Олег Николаев, Шамсаил Саралиев, Олег Смолин, Елена Строкова и Борис Чернышев.

Также законопроектом уточняется, что право на изучение родного языка из числа языков народов России реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования и с учетом потребностей самих школьников и их родителей или законных представителей.

Поправки предусматривают, что при выборе языка обучения и воспитания, изучаемого родного языка из числа языков народов России и государственных языков республик России мнение школьников и их родителей будет учитываться на основании письменных заявлений.

Авторы инициативы указали, что предлагаемые изменения позволят сохранить баланс реализации конституционного права граждан на свободный выбор языка воспитания и обучения, а также возможности изучения государственных языков национальных республик.

Ранее сообщалось, что родителей девятиклассницы из Казани оштрафовали на 200 рублей за непосещение дочерью уроков родного языка и литературы. Это первый в Татарстане штраф, выписанный за отказ изучать предмет «Родной язык». Напомним, в ноябре в Татарстане отменили обязательное изучение татарского языка, что вызвало массовое недовольство местной общественности.