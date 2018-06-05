В Госдуме собрались добавить русский язык к числу родных

Депутаты Госдумы собрались изменить проект закона об обязательном изучении национальных языков в средней школе ко второму чтению.

«Есть серьезные намерения ко второму чтению кардинальным образом переработать текст законопроекта, и использовать его как повод для того, чтобы внести в законодательство изменения, которые бы способствовали укреплению гарантий изучения родных языков в средней школе», – заявил депутат Вячеслав Никонов, передает Regnum.

По его словам, вопрос добровольного выбора родного языка был воспринят общественностью как исключение национальных языков из обязательного стандарта обучения.

«С этим мы решительно не согласны, изучение национального (родного) языка должно быть обязательным для тех людей, которые выбирают изучение этого языка. Для того, чтобы развязать эту правовую коллизию, мы будем предлагать внести в число родных языков русский – русский язык как родной», – отметил он.

Председатель думского Комитета по образованию и науке добавил, что сейчас определены три основных направления работы над усовершенствованием законопроекта.

«Первое – расширение возможностей изучения родного языка и обучения на родном языке. Второе – решение вопроса, связанного с добровольностью изучения национальных языков», – сказал Никонов.

Ранее в Госдуме сказали, когда примут законопроект об отмене принудительного изучения нацязыков.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в начале апреля этого года. Он предполагает внесение изменений в ФЗ «Об образовании» и устанавливает преподавание и изучение государственных языков республик России на добровольной основе.