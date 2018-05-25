В Госдуме сказали, когда примут законопроект об отмене принудительного изучения нацязыков

Проект поправок в закон об образовании, предполагающий изучение государственных языков субъектов на добровольной основе, не будет принят до тех пор, пока его формулировка не устроит всех без исключения, заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

«Я уверен, что уже до первого чтения законопроекта мы сможем провести экспертное обсуждение, которое позволит выработать такую формулировку закона, которая устроила бы всех без исключения, в том числе и представителей руководства национальных республик. Комитет ни в коем случае не допустит принятие такого законопроекта, который бы ущемлял права людей на изучение родного языка», – приводит его слова РАПСИ.

По его словам, сейчас законопроект находится в рассылке, комитет получает предложения по его возможному совершенствованию со стороны законодательных и исполнительных органов всех российских регионов.

Спикер также подчеркнул, что комитет будет настаивать на том, чтобы все подзаконные акты, которые будут приняты в связи с поправкой, были представлены ко второму чтению, а не к третьему, как это предусмотрено регламентом Госдумы. Никонов объяснил это необходимостью детально проанализировать то, как законопроект будет соотноситься с образовательными программами.

«Кроме того, в комитете и во фракции «Единая Россия» есть мнения о том, что нужно создавать специальный фонд, который дополнительно будет заниматься поддержкой национальных языков. Потому что в настоящее время существует большая проблема, связанная с подготовкой учебных пособий по целому ряду языков», – заключил Никонов.

В апреле группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, согласно которому преподавание национальных языков республик России должно осуществляться по желанию школьников и их родителей, но «не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российский Федерации».